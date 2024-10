Accompagnée de ses abonnés qui se sont vite impliqués dans l’enquête, elle se met alors à la recherche d’Estelle Martin, en postant régulièrement ses avancées, sous forme d’épisodes. Le 1er étant consacré au déchiffrage du mot, partiellement effacé par les décennies passées. C'est ainsi qu'elle a compris qu'il était écrit « Estelle Martin, LCE Anglais, c’est la plus belle fille de la fac ».

Une première victoire

Après un avis de recherche diffusé sur France Bleu, Ouest-France, RTL et tellement d’autres médias que nous ne pourrions pas tous les citer, notre enquêtrice en herbe a reçu la confirmation que les chaises venaient bien de l’Université Savoie Mont-Blanc, un premier succès. Alain, un radiesthésiste (personne qui se dit sensible aux radiations des objets et des personnes, ndlr.), affirme qu’Estelle Martin est désormais mariée, qu’elle vit dans l’Aveyron, mesure entre 1,70m et 1,72m et âgée de 64 ou 65 ans… Mais peut-on lui faire confiance ?



Un autre internaute intrigué, Olivier, y va de sa petite théorie. Selon lui et ce qu’il a lu d’un article de Ouest-France, Estelle se serait réfugiée en Bretagne puisqu’elle ne supportait plus « son titre honorifique de plus belle fille de la fac » explique-t-il. Qui croire ? Que croire ? C’est un peu la pagaille pour Miss Pagaille, qui pourtant, ne se laisse pas décourager.