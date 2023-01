Toute cette semaine, on s’intéresse à notre mobilité et aux moyens de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. N ous avons vu que l’électrification du parc automobile était un levier incontournable pour décarbonner nos transports. Mais ce ne sera pas suffisant pour que la transition soit pleinement efficace, a lors il faut penser à une multiplication d’alternatives.

L'hydrogène, pas encore maîtrisé

Parmi ces solutions : l'hydrogène, possible sauveur du moteur thermique ! D’apparence ordinaire, la puissance mécanique d'un moteur hydrogène se fait de la réaction explosive entre le dioxygène et le dihydrogène, permettant de créer une réaction énergétique.

Mais cette technologie n’est pas encore maîtrisée, et pourrait ne pas correspondre à toutes les attentes. Le 20 janvier 2023 par exemple, 5 personnes ont été blessées dans l'incendie d'un prototype de véhicule à l'hydrogène. Un accident survenu dans le laboratoire de l'Université de technologie Belfort-Montbéliard, et qui a entraîné une importante intervention des pompiers. Mais au-delà du côté sécuritaire, l’hydrogène présenterait aussi quelques effets paradoxaux, comme par exemple utiliser autant d'électricité qu'une batterie d'un véhicule électrique.

Le Bioéthanol, l'outsider de l'électrique

Des solutions plus directes existent, comme par exemple modifier son réservoir sur son ancien moteur thermique afin d'utiliser du bioéthanol.

Avec un prix d’1€20 / litre, l’E85 s’impose dans le débat en devenant le carburant le moins cher à la pompe. Il est aussi l’un des plus propres. Nicolas Kurtsoglou, responsable carburants au Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricole, détaille ses avantages :