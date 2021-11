Aménagement au nord d’Orléans : des perturbations à prévoir dès le 16 novembre

Pose de corniches caniveaux, signalisation directionnelle, et reprise de peinture… des aménagements vont être réalisés dès la semaine prochaine, en vue de la mise en circulation de l’ouvrage saut-de-mouton situé au cœur de la bifurcation A10/A71. Ces travaux vont entraîner des fermetures temporaires de sections et de bretelles sur ces deux autoroutes.

Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 novembre, de 20 heures à 6 heures :

Fermeture de la section de l’A71 entre l’échangeur d’Olivet (n°2) et l’échangeur d’Orléans Centre (n°1) en provenance de Bourges/Clermont – Ferrand, et en direction de Paris et de Bordeaux

Fermeture de l’entrée d’Olivet (n°2 sur A71) en direction de Paris et de Bordeaux.

Dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 novembre, de 19h à 7h :

Fermeture de la bretelle d’accès à l’A10 en provenance de Courtenay (A19) et en direction d’Orléans et de Bordeaux. Les usagers en provenance de l’A19, souhaitant se rendre à Orléans, devront rejoint l’A10 en direction de Paris, pour emprunter la sortie Artenay (n°13), faire demi-tour au giratoire, et entrer de nouveau sur l’A10 à Artenay, direction Orléans.

Le week-end du vendredi 19, à 20 heures, au dimanche 21 novembre, 20 heures (jour et nuit) :

Fermeture de la sortie Orléans Nord (n°14 sur A10), en provenance de Tours/Bordeaux et de Bourges/Clermont-Ferrand/Toulouse. Les conducteurs devront emprunter la sortie Orléans centre (n°1 sur A71).

Les perturbations se poursuivront du 22 au 26 novembre, avec là aussi, des fermetures de bretelles sur l’A10 et l’A71. Ces fermetures seront opérées exclusivement de nuit, pour impacter le moins possible la circulation. Là encore, des déviations seront mises en place. Plus d’informations sur le site de Vinci Autoroutes.