Angers Comedy Club : « Humoriste, c’est un vrai métier »

Tout le monde connait le Jamel Comedy Club. À Angers, un lieu dédié au stand-up a ouvert ses portes il y a presque quatre ans : le Angers Comedy Club. Deux fois par semaine aux Folies Angevines, des soirées sont consacrées aux talents d’Angers et d’ailleurs. L’un des fondateurs de l’endroit, Nathan Hamidou, est aussi humoriste et nous révèle les raisons qui l’ont poussé, avec d’autres, à créer ce lieu : « j’avais rencontré pas mal de gens qui voulaient faire de l’humour, il n’y avait rien à Angers mais beaucoup à Nantes, qui est un gros pôle de stand-up. Alors on s’est dit pourquoi pas Angers. L’offre et la demande ont augmenté, il y a presque maintenant une scène par soir sur la ville, c’est super. »

Bientôt un festival

Aujourd’hui au Angers Comedy Club, deux sessions présentant chacune cinq artistes avec entrée payante sont organisées le dimanche soir, et un open Mic destiné à tous ceux qui veulent tester leur capacité à faire rire est prévu le jeudi. Pas de critère particulier pour ambiancer la salle de 140 places, puisque les organisateurs accueillent « des humoristes de toute la France. Chacun a son univers, c’est très éclectique », précise l’un des fondateurs du lieu.

Par ailleurs, des soirées de gala sont aussi au programme un mercredi par mois. Pour l’occasion, l’équipe du Angers Comedy Club ont déjà réussi à faire venir des humoristes chevronnés comme Paul Mirabel ou Kyan Khojandi. Mais à l’avenir, Nathan Hamidou veut encore aller plus loin et créer « l’Angers Comedy Festival une petite semaine au mois d’avril. On va faire venir de gros artistes sur notre scène. On voudrait que ce soit un vrai pôle de création, de jeu, avec des échanges entre les standupeurs et le public. On réfléchit aussi à une projection sur le stand-up à Angers, pour que la ville devienne un vrai pôle de référence sur l’humour. Car humoriste, c’est un vrai métier. »