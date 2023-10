Angers : la fête de l’automne démarre à Terra Botanica

Depuis quelques jours maintenant, c’est l’automne, et ce changement de saison se fête à Terra Botanica, le parc à thème végétal situé à Angers. Directeur général de Terra Botanica, Pierre Watrelot et ses équipes ont décidé de célébrer cette nouvelle édition sous le thème du cirque avec des dizaines d’attractions et d’animations.

Expérience locale

Il évoque les circassiens qui seront présents : « c’est la famille Morales, des circassiens traditionnels, ils ont une expérience, ce sont des locaux, ils ont d’ailleurs participé aux Accroche-cœur. On aime bien ce qu’ils font, ils sont dans une relation à double lecture, entre les enfants et les adultes, et ils sont relativement intimistes. J’aime beaucoup quand il y a une vraie proximité et une interaction avec les artistes ».

Cette année, la fête d’Halloween sera donc déclinée autour du cirque. « Ils vont proposer, à travers un immense chapiteau, quatre spectacles dans la journée, avec des acrobaties et des clowns », explique le directeur général. Il sera aussi possible de déguster des courges, d’apprendre à les cuisiner, sans oublier la traditionnelle pesée de la courge géante.

Conte de fée automnal

Et pour l’occasion, l’événement « Terra Nocta » est prolongé avec, au programme, des déambulations à la tombée de la nuit, des spectacles autour de l’arbre-monde, et la présence de végétaux luminescents qui nous feraient presque croire aux contes de fée.

Même si Pierre Watrelot veut rester prudent, il ne cache pas sa satisfaction quant à la fréquentation du parc. Et particulièrement en cette période automnale, qui réunit en moyenne 80.000 personnes. De manière plus générale sur 2023, Terra Botanica enregistre pour le moment une hausse de 15% des visiteurs depuis le début de l’année. « Mais ce n’est pas encore l’heure des bilans, on verra ça à partir du mois de novembre », tempère le directeur, avouant toutefois qu’il s’agit d’une « saison fabuleuse ».