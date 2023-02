Angers : laissez-vous séduire par une nouvelle exposition

Laissez-vous séduire par la nouvelle exposition du Musée Pincé à Angers. L’établissement a rouvert en 2020, après 15 ans de fermeture. Après la mer, le végétal et les spectacles, le choix s’est porté cette année sur le thème de la séduction.

La séduction, omniprésente

Près de 130 œuvres venues des six musées municipaux et de l’artothèque sont à (re)découvrir depuis le 18 février dans cette exposition temporaire. Conservateur du patrimoine des Musées d’Angers, Fabrice Rubiella avait en tête le thème de la séduction depuis « déjà quelques années. La séduction est présente dans toutes les civilisations, à n’importe quelle période, et les collections de nos musées et de l’artothèque illustrent assez bien cette diversité. »

Peintures, sculptures, gravures, photographies, vidéos… Il y en a pour tous les goûts, avec un accent porté sur l’art de paraître, un enjeu majeur autour de l’exposition, avec de nombreuses pièces qui s’y rapportent. « Les objets sont extrêmement variés : il y a des éléments de parure, des accessoires de mode, des objets liés à la cosmétique, mais aussi des estampes japonaises sur le thème de la courtisane, ou encore des statuettes de porcelaine et des miniatures indiennes », décrit Fabrice Rubiella.

L’exposition « Séduction » au Musée Pincé est à découvrir jusqu’au 19 mai 2024. Retrouvez ici les tarifs et les horaires de l’établissement.