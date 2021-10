Angers : le maire se félicite de la dissolution annoncée de l'Alvarium

« Je suis très satisfait que le ministre de l'Intérieur ait pu engager ce processus. C'est un message extrêmement fort qui est envoyé, il n'y a pas de place pour les prêcheurs de haine » : Christophe Béchu, le maire d’Angers, se félicite de la dissolution annoncée de l'Alvarium.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a en effet annoncé ce jeudi 28 octobre dans la soirée avoir lancé une procédure contradictoire contre l'association angevine « en vue de sa dissolution », en la présentant comme « un groupement de fait d'ultra-droite » et en évoquant de « nombreux faits constatés, les signalements répétés de nombreux élus, dont le maire d'Angers ».

« Cette association empoisonne la vie des Angevins »

« Depuis plus de deux ans, ce groupuscule fait parler de lui de manière épisodique. Cette association empoisonne la vie des Angevins », confie Christophe Béchu, qui évoque « des actes violents et des faits divers qui ont défrayé la chronique et qui avaient en commun la haine de l'autre ». Selon le maire, l'association compte une trentaine de membres actifs et loue un local privé, qui fait aussi office de bar, à un sympathisant.

Le député écologiste de Maine-et-Loire Matthieu Orphelin s'est également félicité du lancement de cette procédure. « Les nombreux agissements, les menaces et faits répétés de violences et d'agressions, commis par les membres de cette association angevine, vont à l'encontre des principes de respect d'autrui, de démocratie et de débats d'idées, et n'ont pas leur place dans notre société », confie-t-il.

Sur son site internet, Alvarium se présente comme une « communauté et un lieu de réunion convivial et militant » menant « une action sociale au service de ceux que l'Etat préfère ignorer ». « Notre association est résolument identitaire, elle promeut la culture angevine, composante de la civilisation française et européenne », est-il écrit. Parmi ses activités selon elle : « défense du patrimoine et redécouverte de notre culture locale, distributions hebdomadaires de vêtements et de nourriture, initiatives communautaires (potager, bons plans, emplois) ou activisme politique pour l’éveil des consciences ».

A noter que l’un des membres de l’Alvarium sera jugé le 5 novembre à Orléans. Il est soupçonné d’avoir agressé des intermittents du spectacle qui occupaient le théâtre de la cité johannique en mai dernier.

(Avec AFP)