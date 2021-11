Angers : le marché de Noël ouvrira le 27 novembre

Annulé l’an dernier, le marché de Noël fait son retour cette année à Angers. Une centaine d’exposants provenant majoritairement du grand ouest seront présents ; produits régionaux, artisanat local, gastronomie, bijoux, décoration... Les chalets seront installés place du Ralliement, rue Lenepveu et place du Pilori.

Le marché sera ouvert tous les jours de 11 à 20h entre le 27 novembre et le 31 décembre. Jusqu’à 21h les vendredi et 22h les samedis. Le 24 décembre, il fermera ses portes à 17h30. Le jour de Noël, il sera ouvert entre 15h et 20h, entre 11 et 16h le 31 pour la Saint-Sylvestre.

A noter la présence d’un chalet solidaire. Des associations angevines proposeront des idées cadeaux au profit d’associations locales.