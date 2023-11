Angers : plus de 20.000 personnes attendues au Salon du Cheval

« C’est un salon grand public réunissant l’ensemble de l’univers du cheval pour toute la famille et tous les âges. » Voilà comment résumer le Salon du Cheval, selon les mots de Sophie Fougeray, cheffe de projet pour l’événement qui aura lieu au Parc des Expositions d’Angers.

Plus de 240 exposants

De vendredi à dimanche, vous pourrez vous plonger dans l’univers équestre, dans lequel plus de 240 exposants seront présents. Au programme : course de sauts d’obstacles, tournoi de polo, mais aussi un concours régional d’élevage. Sophie Fougeray nous dévoile quelques nouveautés pour cette année : « il y aura un nombre plus important d’activités, de services, de propositions autour du bien-être du cheval, de la relation entre l’animal et le cavalier. Mais aussi pour la première fois du roller joering, une discipline qui nous vient des pays du Nord. C’est comme du ski joring mais en version roller, où on est tirés par le cheval. »

Le public en aura également plein les yeux le samedi avec une soirée étoiles équestres, soit un spectacle clôturé par « un show inédit et réalisé par un artiste équestre international : Lorenzo ». Déjà mis en place l’an dernier, « We Horse Green », un espace « vie et d’expérience » autour de la solidarité et de l’écoresponsabilité, sera encore installé, avec des « conférences, des émissions de télé, et un espace de troc de matériel équestre mis à disposition pour nos visiteurs », ajoute la cheffe de projet.

Mais le Salon du Cheval est à destination de toute la famille, et donc, des plus jeunes. « Il y aura un village enfants avec des baptêmes de poneys, de poney game, de polo. Pour les tous petits, un espace de ballon flotteur, ou encore un atelier dessin. Tout est gratuit quand on est entrés dans le salon », précise Sophie Fougeray.

Retrouvez ici tous les horaires, les tarifs et les infos pratiques du Salon du Cheval.