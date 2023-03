Angers : quelles sont les nouveautés au parc Terra Botanica ?

Après une fréquentation record l’an passé et près d’un demi-million de visiteurs, Terra Botanica compte remettre le couvert en proposant des nouveautés environ tous les mois.

Dès samedi 1er avril, le parc à thèmes ouvre ses portes au land art, une tendance de l’art contemporain qui se sert de matériaux naturels. « C’est une façon de démontrer que le végétal peut prendre de nouveaux aspects. On s’associe avec deux créateurs : Monsieur Plant et Ubinam, qui vont créer des œuvres uniques pour Terra Botanica, et embellir encore un peu plus la visite du public », s’enchante Pierre Watrelot, directeur général du site.

Au mois de mai signera l’arrivée des animaux extraordinaires. Déjà présentes l’an dernier, certaines nouvelles espèces feront leurs apparitions comme des girafes, un crocodile, et une famille de singes.

Comme un oiseau

La grande nouveauté sera dévoilée au mois de juin, avec la Canopée des oiseaux. Il s’agit d’un espace de 5000 mètres carrés surplombant les vallées angevines. Un petit parcours d’environ un kilomètre attendra les visiteurs avec la présentation d’oiseaux comme le bouvreuil ou le martin pêcheur d’Europe. Et selon le directeur général, l’attraction se veut immersive : « on va créer de l’interaction avec la réalité augmentée. Les familles vont pouvoir se transporter à travers un voyage au-dessus des arbres et se mettre à la place des oiseaux. Ce sera également un espace ludique avec deux grandes tyroliennes de plus de 30 mètres, mais aussi un peu de poésie, des sculptures, et un hôtel à oiseaux avec plus de 100 nichoirs. »

Un festival de dix dates sera proposé au public aux mois de juillet et d’août pour prolonger l’expérience Terra Nocta, avant la fête de l’automne au mois d’octobre qui conclura la saison de Terra Botanica.