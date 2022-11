Angers : un couple créé une boîte à souvenirs numérique

Une invention au parfum d’éternité. Après des années à avoir travaillé comme assistante, Peggy a voulu changer de vie. Elle a monté sa micro-entreprise de relecture et de correction d’orthographe. En parallèle avec son mari Philippe, ils ont inventé l’application Toodays.me. « On a cherché dans le monde les points communs à toute l’humanité : on va tous mourir ; on fabrique tous des souvenirs ; on a tous besoin de transmettre. De plus on a des vies intenses, riches, et on a plein de choses à raconter, mais tout est éparpillé sur des clés USB, sur nos ordinateurs, des albums photos. L’idée c’est de pouvoir tout regrouper au même endroit », raconte Peggy.

Photos, vidéos et jardin secret

Pour utiliser Toodays.me, il faut d’abord télécharger l’application gratuitement sur son portable. Ensuite, on peut y télécharger des souvenirs en tout genre, comme l’explique Peggy : « on met des photos, des vidéos, et même des commentaires audios, c’est super de retrouver les voix de personnes qui ont disparu. Ça peut être aussi des écrits, nos états d’âme, et enfin une partie secrète, dans laquelle les gens mettent des choses qu’ils voudraient partager mais seulement après avoir disparu. »

Afin que nos proches reçoivent bien nos souvenirs numériques, il faut déclarer ces bénéficiaires sur l’application, et renseigner quelques-unes de leurs informations comme le mail ou le numéro de téléphone pour pouvoir les retrouver facilement.

"Ramener du physique au numérique"

Mais Peggy et son mari ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Pour faire connaître l’application Toodays.me, ils ont eu une autre idée, celle de créer une capsule temporelle. Il s’agit d’une petite boîte fabriquée à base de coquille d’huitre et de filet de pêche recyclé en Bretagne. Peggy revient sur son origine : « les gens avaient besoin de concret et l’idée, c’était de ramener du physique au numérique. » Il s’agit d’un réceptacle dans lequel on met des petits objets, des petits mots qui nous tiennent à cœur, « et feront sourire nos proches qui ouvriront la capsule dans plusieurs années. Il y a un côté émotionnel assez fort », assure l’Angevine.

Cette capsule temporelle est en pré-commande jusqu’au 4 décembre prochain et doit être commercialisée dans des concepts stores ainsi que sur le site Internet de l’application. Celle-ci a déjà été téléchargée plus de 800 fois.