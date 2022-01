Angers : un doudou "connecté" pour stimuler les enfants atteints de paralysie cérébrale

Depuis 2017, Mickaël Dinomais, professeur en médecine physique et réadaptation pédiatrique au CHU d'Angers et au centre des Capucins, développe un doudou connecté pour aider les enfants atteints de paralysie cérébrale. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de ses travaux sur la plasticité cérébrale, c’est-à-dire "comment est-ce que l’enfant s’organise pour compenser la lésion cérébrale et la difficulté qu’elle a mise en place dans son cerveau".

La paralysie cérébrale est en effet "une cicatrice apparue sur le cerveau qui entraine des difficultés de motricité sur la moitié du corps ou les deux moitiés", explique Mickaël Dinomais. "C’est la première cause de handicap moteur chez l’enfant. Toutes les 6 heures en France, un enfant naît avec ce handicap", poursuit-il.

Conséquence : un enfant atteint de paralysie cérébrale va privilégier l’utilisation de son membre valide au détriment de celui qui ne fonctionne pas assez bien. Pour inverser cette tendance, et favoriser sa motricité, le Professeur Dinomais veut mettre au point une peluche composée de capteurs, qui va stimuler l’enfant uniquement lorsqu’il l’utilise avec son membre paralysé. Explications.