Angleterre : la police intervient pour un homme armé... d'une baguette magique

Certains appels à la police sont bien plus drôles que d'autres. A l'instar de celui émis le dimanche 11 février dernier auprès de la police du comté de Leicestershire, dans le centre de l'Angleterre. Comme le rapporte la BBC, les forces de l'ordre, armées, ont été contraintes d'intervenir dans un hôtel en raison du signalement d'un homme aperçu se baladant près des ascenceurs avec "un grand couteau", raconte un officier qui a participé à l'opération, sur Facebook.

"Aucune trace de Voldemort"

"Je me suis rendu ce matin dans un grand hôtel d'Enderby avec un certain nombre d'officiers armés", écrit-il. "Nous avons rapidement établi qu'il s'agissait d'un fan d'Harry Potter muni d'une baguette magique" a-t-il poursuivi, ajoutant avec ironie qu'aucune "trace de Voldemort" n'a été constatée.

Bien plus de peur que de mal donc pour ce petit incident qui aura eu le mérite de faire sourire les officiers... et les internautes. Sous la publication de l'officier qui rapporte l'intervention, certains ne se sont pas gênés pour apporter leur grande maîtrise des jeux de mots. "Are you Sirius?!", commente l'un d'eux, en référence à Sirius Black, parrain de Harry Potter. Un autre a carrément lancé un sort en écrivant : "EXPECTO PATROL-MAN !". Référence cette fois-ci à l'un des sorts utilisés dans la saga littéraire imaginée par J.K. Rowling.