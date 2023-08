Si vous êtes un fervent amateur de séries, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Euphoria. La série diffusée par HBO a été nommée à plusieurs reprises aux Emmy Awards. L'actrice Zendaya qui tient la tête d'affiche du show a d'ailleurs remporté deux fois le prix de la meilleure actrice dans une série télé dramatique.

Euphoria raconte le quotidien d'adolescents américains, confrontés au deuil, aux problèmes de santé mentale et à la drogue. C'est là que l'acteur Angus Cloud entre en scène. Il incarnait à l'écran le dealer Fezco, aussi surnommé Fez. On a appris son décès hier à l'âge de 25 ans. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été communiquées. Mais l'attaché de presse de l'acteur a précisé qu'il souffrait de problèmes de santé mentale et avait récemment perdu son père.

La saison 3 d'Euphoria en 2025

La saison 2 d'Euphoria s'est terminée en mai 2022 avec le personnage de Fez dans une mauvaise posture. On a appris que la saison 3 ne devrait pas arriver avant 2025, en raison notamment de la grève des scénaristes à Hollywood depuis plusieurs semaines. Pour l'heure ce mardi matin, le reste du casting de la série ne s'était pas encore exprimé sur la mort d'Angus Cloud.