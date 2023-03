Anjou Vélo Vintage : à Saumur, on remonte le temps

« Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette… ». C’est peut-être sur cet air d’Yves Montand que vous enfourcherez votre biclou, à l’occasion de l’Anjou Vélo Vintage l’été prochain.

Au programme : deux jours de neuf randonnées allant de 30 à 105 km. Il y en aura pour tout le monde, comme l’explique Justine Morelle. La chargée de communication de Anjou Vélo Vintage revient sur la première épreuve de l’événement, qui fait 35 kilomètres : cela se passe « le long des bords de Loire, c’est plat, on pourra découvrir des paysages avec le côteau de tuffeau, très typique de la région. On s’arrête sur plein de villages mariniers, et l’on revient par le côté sud de la Loire où l’on va découvrir de nombreuses caves qui produisent le Crémant de Loire, très typique aussi ».

Regarder dans le rétroviseur

Afin de renforcer le côté « vintage » de l’événement, il est conseillé de venir avec des vêtements au style « rétro », et il est obligatoire d’avoir un vélo datant d’avant 1987. 10.000 places sont à vendre pour la somme de 44 euros la journée (41 euros pour les licenciés de la Fédération Française de Cyclotourisme). Cela comprend les ravitaillements et un repas chaud le midi.

Au-delà du côté sportif, les festivités sont aussi au premier plan, avec 50.000 visiteurs attendus dans un village dédié au vintage, installé dans le centre-ville de Saumur du vendredi après-midi à dimanche, fin de journée : « c’est à la fois village vintage avec des brocantes, certains exposent aussi de vieux vélos, des tenues vintages, il y a des brocanteurs, mais aussi deux scènes avec des groupes qui jouent des airs de swingue », décrit Justine Morelle.

Enfin cette année, l’événement se veut écoresponsable et toutes les bouteilles en plastiques ont été supprimées. À la place, des gourdes sont proposées, mais vous pouvez également venir avec la vôtre.