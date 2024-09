Après Loft Story, « Culte » va s’intéresser aux 2Be3 sur Prime Video

La première n’est pas encore diffusée que Prime Video annonce déjà une deuxième saison de « Culte ». Après Loft Story, la série s’intéressera aux 2Be3, le mythique boys-band français composé de Filip Nikovic, Franck Delay et Adel Kachermi. Les trois artistes seront incarnés par les comédiens Antoine Simony, Marin Judas et Namory Bakayoko et le tournage débutera en novembre.

Une première saison consacrée à Loft Story

A partir du 18 octobre, la plateforme diffusera la première saison, consacrée donc à Loft Story. Composée de 6 épisodes de 52 minutes, elle reviendra sur les coulisses du lancement de l’émission de téléréalité et se veut « librement inspirée de faits réels ». Une bande-annonce avait été dévoilée cet été. On y voyait notamment la célèbre scène de la piscine entre Loana et Jean-Edouard.