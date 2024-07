Morgan Renault est auteur et narrateur d’audiodescription, et officiera donc aux Francofolies le 14 juillet prochain, grâce à un partenariat noué entre le festival et l’association Valentin Haüy. Cette dernière œuvre au quotidien pour l’accessibilité des aveugles et malvoyants, et fournira pour le concert des casques et un boîtier. « Les déficients visuels vont être équipés de casques, nous précise Morgan Renault, qui vont être reliés à un émetteur. Moi je me trouverai au niveau de la régie, avec un micro, et c’est comme ça que je leur décrirai le concert ».

Il décrira l’artiste, Zaho de Sagazan, à quoi elle ressemble, comment elle est habillée, mais aussi comment elle se déplace sur scène, son jeu de scène, etc… Il donnera également des informations sur la scène, le décor, les jeux de lumières ou comment les musiciens sont disposés autour d’elle.

Premier test avec Soprano

« Audiodécrire un concert en live, c’est tout nouveau », nous précise Morgan. Un dispositif rare, qui est en pleine expérimentation. La dernière en date remonte au 28 octobre 2023, lors d’un concert de Soprano à l’Arena de Trélazé. « Avec Soprano, il y avait beaucoup de passages instrumentaux, musicaux, et c’est dans ces moments-là que je me permettais d’ajouter pas mal d’informations. L’idée, c’est aussi de ne pas parler pendant qu’elle (ndlr : Zaho de Sagazan) est en train de chanter. Pour cela, je vais aussi beaucoup parler avant le concert ».

Une telle prestation évidemment, ça ne s’improvise pas pour le narrateur, qui prépare en amont sa copie. « Chaque concert et chaque artiste est différent. J’ai reçu une captation d’un concert récent de Zaho de Sagazan, au Printemps de Bourges. Et c’est comme ça que je peux anticiper comment l’artiste va être disposée sur scène, combien de musiciens elle a ».

Il n’est pas exclu que d’autres concerts soient audiodécrits prochainement. D’ailleurs, si l’opération est validée, les Francofolies pourraient étendre le dispositif à plus de concerts l’an prochain.