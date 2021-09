Après un déplacement à Angers, un accident de minibus de supporters de l’OM fait un mort et huit blessés dans le Loir-et-Cher

Grave accident de la route dans le Loir-et-Cher cette nuit. Vers 1h30 du matin, un minibus a percuté un camion sur l’A85 à hauteur de Mareuil-sur-Cher entre Tours et Vierzon. "Le minibus a percuté pour une raison inconnue l'arrière d'un camion. Le conducteur du poids-lourd ne s'est pas rendu compte tout de suite du choc mais s'est arrêté peu de temps après sur la bande d'arrêt d'urgence", a déclaré Frédéric Chevallier, procureur de la République de Blois.

A son bord, neuf supporters de l’Olympique de Marseille qui revenaient du match de football de leur équipe contre le SCO d’Angers en Ligue 1. Un jeune homme de 23 ans est mort, et huit blessés au total sont à déplorer suite à cet accident. "Deux autres personnes ont été blessées. Elles ont été transportées au centre hospitalier de Blois et leur pronostic vital n'est pas engagé. Les six autres sont des blessés légers", a ajouté le procureur, précisant qu'il s'agissait sans doute "d'un manque de vigilance".

Selon la gendarmerie, les analyses toxicologiques du conducteur se sont révélées négatives. L’incident a mobilisé quarante-trois soldats du feu durant une partie de la nuit, une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances du drame.

(Avec AFP)