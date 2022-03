Partis pour 6 mois en voyage, ils reviennent 22 ans plus tard

La boucle est bouclée. Il y a 22 ans, Herman et Candelaria Zapp décident de faire un grand voyage avant d’être coincé par une vie de famille qu’ils veulent plus nombreuse. Direction l’Alaska ; sac sur le dos et 4 000 dollars en poche, raconte l’AFP.

Oui mais… pour les aider dans leur périple, une connaissance leur vend une très vieille voiture de collection, une Graham-Paige 1928, jantes en bois, à peine en état de marche. Et là, coup de cœur : Plus qu’un moyen de locomotion (assez aléatoire), la vieille guimbarde se révèle une “machine à ouvrir les portes”, les sourires, les coups de main, explique Herman.

Si elle leur sert d’habitation régulièrement, au final, les Zapp dormiront surtout chez l’habitant, un peu comme dans l’émission J’irai dormi chez vous. Les Zapp estiment avoir été conviés dans plus de 2 000 foyers à travers le monde.

“On n’aurait jamais imaginé que les gens puissent être si beaux dans le monde. Cette humanité dans laquelle nous vivons est incroyable”, déclare Candelaria, 51 ans. “Beaucoup nous ont aidés parce qu’ils voulaient faire partie d’un rêve”, ajoute-t-elle.

S’autorisant tous les trois ans, des retours de 2 à 3 mois en Argentine, la famille de globes-trotters repartaient bien vite, de la Namibie à l’Everest, de l’Égypte au Pérou, avec comme envie moteur : rencontrer des gens.

En 22 ans, les Zapp ont traversé 102 pays et parcourus 362 000 km. Partis à 2 de leur petite maison de la banlieue de Buenos Aires, ils sont revenus à 8… Les ont rejoint en cours de chemin : Pampa, aujourd’hui 19 ans, né aux États-Unis, Tehue, 16 ans, né lors d’un retour en Argentine, Paloma, 14 ans, qui a vue le jour au Canada et Wallaby, 12 ans, qui – comme son nom l’indique – est né en Australie. Le chien Timon et la chatte Hakuna complétant le tableau de famille.

Si tout n’a pas toujours été simple, Herman et Candelaria ont raconté leur périple dans 3 livres, dont un Attrape ton rêve, a été vendu à 100 000 exemplaires. Leurs revenus permettant de financer en partie leur voyage.

Aujourd’hui de retour, le père de famille évoque déjà un éventuel tour du monde à la voile.