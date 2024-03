Ariana Grande, Angèle, Aya Nakamura… Les sorties du vendredi

C’est le retour d’Ariana Grande ce vendredi 8 mars ! Les fans auront patienté pendant plus de trois ans pour découvrir un nouvel album. Elle revient aujourd’hui avec Eternal Sunshine, inspiré du film Eternal sunshine of the spotless mind. L’artiste de 30 ans a enregistré pour l’occasion un featuring avec sa grand-mère ! Elle avait dévoilé il y a quelques semaines, Yes, and ?, un titre house. Un autre morceau de l’album, We can’t be friends.