Armada 2023 : le record du monde de la plus grande chenille a été battu à Rouen (vidéo)

Ils ont ainsi battu le précédent exploit des Bretons qui étaient parvenus à rassembler 1.338 personnes pour faire la chenille à l’occasion du festival Art Rock 2022 à Saint-Brieuc. "Sur les débuts quand on est arrivé à 17h, on a cru qu'on avait tout raté, souffle un organisateur. Et c'est arrivé d'un coup ! En fait, on a tout réussi !", s'est exclamé un organisateur.

La "Chenille School Academy"

Pour guider au mieux les participants, Vincent Piguet, surnommé "La Pig", était de la partie. Chenilliste professionnel, il est prof de chenille et a même, pour l'occasion, donné un cours avant la grande tentative de record du monde. "Lors d’une chenille, on est en communion. Ça rassemble, et en ce moment, on en a besoin", a-t-il expliqué auprès du journal Le Parisien.

"Il y a tout d’abord l’échauffement, c’est très important. Il faut avoir les mains fermes, mais les poignets et les bras souples (...) On s’échauffe bien les poignets pour tenir l’épaule, c’est la seule manière de suivre en cas d’accélération", a conclu celui qui n'a pas hésité à créer la "Chenille School Academy" à Paris, et qui partage gratuitement son expertise tous les mardis dans une salle du XIIe arrondissement de la capitale.