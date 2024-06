Des fruits et légumes - Photo d'illustration

Quelqu’un sonne chez vous pour vous vendre des légumes et vous force un peu la main ? Pas de doute, vous avez été victimes d’une arnaque aux fruits et légumes.

Après les faux sms, les faux conseillers bancaires et les faux plombiers, voici donc venir les faux maraichers. Si on évoque ensemble aujourd'hui ce phénomène, c’est que le retour du printemps favorise ce type d’arnaques. Et pas de jaloux, puisque personne n’est épargné.

Mais concrètement, comment réussissent-ils leur arnaque ? Le principe est très simple ! Aborder en porte à porte des personnes vulnérables comme des personnes âgées, et leur vendre des fruits et légumes de mauvaise qualité à des prix très élevés.

Certaines victimes parlent de panier à plus de 150 euros ! Et pour convaincre leurs cibles, les escrocs insistent très lourdement, obligent l’achat par carte bancaire et ne parlent du montant qu’une fois la transaction validée.

Restez donc prudent si vous ouvrez la porte à un inconnu, et si vous souhaitez savoir comment réagir en cas d’arnaque, on vous invite à vous rendre sur le site du ministère de l’Intérieur.