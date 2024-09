« Arrêtons d’écouter les pessimistes » : la leçon de vie du youtubeur Inoxtag qui vient de gravir l’Everest

Inoxtag en haut de l'Everest. Crédit : Inoxtag

Le youtubeur Inoxtag vient de diffuser un film retraçant sa montée de l’Everest. Il en livre un message fort, et qu’il est bon de rappeler…

Des jeux vidéo dans sa chambre d’adolescent au sommet de l’Everest ! L’an dernier, le youtubeur Inoxtag, l’un des vidéastes français les plus suivis de la plateforme (8,32 millions d’abonnés), s’était fixé pour défi de gravir le plus haut sommet du monde, l’Everest, après seulement un an de préparation. Novice en alpinisme, il s’est entrainé dans les Alpes, le Haut-Altas et l’Himalaya. Son expédition a finalement débuté en avril, mais le jeune homme de 22 ans n’a plus donné ensuite de nouvelles, jusqu’à l’annonce en août d’un film retraçant son épopée, Kaizen.

Le documentaire, diffusé samedi 14 septembre sur sa chaine Youtube, a été vu par 17 millions de personnes ce lundi septembre. Au bout de 24h, Kaizen cumulait déjà 11,6 millions de vues, un record pour Youtube en France. Les premières critiques, notamment sur l’impact environnemental de son projet et le « business de l’Everest », se sont cependant rapidement élevées. Plus de 600 alpinistes ont en effet encore escaladé l’Everest cette année selon le ministère népalais du tourisme, souvent de riches occidentaux ou asiatiques qui dépensent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ils laissent derrière eux des tonnes de déchets (tentes, bouteilles d’oxygènes, plastiques, excréments, etc.), au point que l’Everest est désormais surnommé « la plus haute poubelle du monde », comme le montrent des photos prises par les sherpas.