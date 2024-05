Attaque au couteau à Lyon : les premiers éléments

L’attaque s’est produite aux alentours de 14h30, dans le métro lyonnais, entre les stations Debourg et Place Jean Jaurès, ligne B. Quatre personnes ont été blessées ; deux d’entre elles ont été hospitalisées en urgence absolue.

L’agresseur, un homme d’origine marocaine et âgé de 27 ans, a été rapidement interpellé. Les raisons de son geste ne sont pour le moment pas connues. Selon la préfète du Rhône, il est connu des services de police, et faisait l’objet d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cette dernière date de 2022, et a été prise par la préfecture de la Vienne. L'individu a par ailleurs fait l’objet de plusieurs hospitalisations pour des troubles psychiatriques.

Une enquête pour tentative d’homicide volontaire a été ouverte, confiée à la Direction interdépartementale de la Police nationale.