Atteint de sclérose en plaques, il gravit le Mont Saint-Michel, et bien plus encore !

Une force intèrieure inébranlable. Quand Géraud Paillot apprend, à 34 ans, qu'il est atteint de sclérose en plaques, il sait que sa vie sera bouleversée à jamais. Cette maladie auto-immune ( dysfonctionnement du système immunitaire de l'organisme, entraînant l'attaque par l'organisme de ses propres tissus ; le diabète en est une par exemple ), qui s'attaque au système nerveux central, est imprévisible. Elle provoque des difficultés à marcher, des pertes d'équilibre, des engourdissements, une fatigue intense, et les symptômes peuvent aller et venir sans prévenir. Pourtant, Gérard n'a jamais cessé de se battre. « Après des années de lutte contre la maladie, plutôt que de continuer à ramer contre, j'ai décidé de pagayer avec. » Cette phrase, pleine de sagesse, résume de manière exhaustive son état d'esprit. En 2017, il se retire du monde professionnel pour se consacrer à ses nouvelles aventures : celles de la résilience humaine.

En 2019, il réalise une expédition en Arctique, franchissant le 80e parallèle Nord. Une première mondaile pour une personne en situation de handicap. Mais Géraud ne s'arrête pas là ! Un an plus tard seulement, il organise un ultratriathlon inclusif avec 1,9km de natation, 90km de handibike ou vélo et 42,2km de course à pied ou en fauteuil. Il repousse, encore une fois, les frontières de ce que l'on pensait possible.



Un autre exploit, en 2022 cette fois. Avec son neurologue, il enchaîne cinq semi-Ironman en cinq jours. Une prouesse bien sûr inédite, qui lui a valu une nomination au Guinness World Records. L'année suivante, il parcourt 155km en course à pied pour soutenir l'association Soleil Rouge, pour ramener des clowns dans les hôpitaux et divertir les enfants malades.

Consécration d'un parcours hors norme

Les années 2023 et 2024 ont été, une fois n'est pas coutume, très riches pour Géraud Paillot. Il devient vice-champion d'Europe de paranatation en Roumanie, rafle une médaille d'or au Maroc lors de la Coupe du Monde hivernale sur 200 mètres, et s'illustre encore en Pologne avec deux nouvelles médailles d'or sur 25 et 200 mètres. Des performances exceptionnelles, saluées par l'État français. Il est décoré de l'Ordre National du mérite par Olivier Véran, minsitre à l'époque.