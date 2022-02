Attention à cette vidéo dont le message a été détourné

Sur les réseaux sociaux plus qu’ailleurs, il est important de vérifier la source des images et vidéos. Ce principe de précaution vient encore de se vérifier. Depuis moins d’une semaine, une vidéo circule sur Twitter et WhatsApp : on y voit une femme noire recroquevillée au sol. Il s’agirait, selon des internautes, de « l’humiliation d’une jeune malienne en France ».

C’est totalement faux ! La vidéo (qui montre cette femme se faire uriner dessus par des personnes blanches) est en fait la performance de l’artiste sud-américaine Régina José Galindo. Cette dernière s’était recouverte de charbon, en 2013. Une manière de dénoncer les souffrances dont ont été victimes les femmes latino-américaines au fil de l’Histoire.

Depuis quelques heures, les vérifications de cette intox semblent avoir payé. Un tweet détournant le sens premier de la vidéo a été supprimé entre mercredi et jeudi.