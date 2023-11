Soyez très vigilants, ce n’est pas parce que vous utilisez sur votre smartphone une application de reconnaissance de champignon que vous êtes sans risques, au contraire.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sur près de 2000 intoxications relevées l'an dernier, 30 étaient dues à l’usage de ces applications, qui donneraient des informations pas toujours fiables sur les champignons que l’on cueille.

Concrètement, on peut se servir de ces applications pour nous aider à observer et découvrir telles ou telles espèces, mais surtout pas pour savoir si elles sont comestibles ou non.

Petits conseils : il faut plutôt penser à se rendre sur un lieu de cueillettes éloigné des sites pollués. Par ailleurs, ne prenez pas avec vous des sacs plastiques, cela accélère le pourrissement des plantes. Soyez sûr de ce que vous ramassez, et, si vous avez un doute, ne le prenez pas. Enfin, une fois rentré chez vous, ne mangez pas vos champignons crus, mais cuits plusieurs minutes à la poêle ou à l’eau bouillante.