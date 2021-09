Autonomie : Jean Castex et Olivier Véran en déplacement en Saône-et-Loire ce jeudi

Jean Castex et Olivier Véran sont attendus au Creusot et à Autun, accompagnés par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie. Au cœur de ce déplacement : l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Les membres du Gouvernement iront tout d’abord à la rencontre d’une agence du réseau associatif national « Aide à domicile en milieu rural » (ADMR) au Creusot. Le Premier ministre est également attendu à l’EHPAD Saint-Antoine d’Autun. A l’issue du déplacement, Jean Castex devrait annoncer les nouvelles mesures en faveur du grand âge et de l’autonomie, inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022.