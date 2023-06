Autoroutes : de nouvelles offres pour les abonnés aux péages

C’est bientôt les vacances et, donc, l’heure de prendre l’autoroute si vous partez en voiture. On le sait, les tarifs ont augmenté de 5% en moyenne un peu partout en France : 3 euros de plus sur un Paris-Lyon, 1 euro sur un Paris-Lille ou un Bordeaux-Toulouse.

Suite à ces hausses et à cet appel du gouvernement à faire un geste, la société Vinci a répondu présente en annonçant faire une remise de 20% sur le péage aux personnes qui payent par chèques-vacances. Cela veut dire que tous ceux qui alimentent leur abonnement télépéage Ulys-LiberT Vacances avec des chèques-vacances jusqu’au 31 juillet recevront 20% de la somme versée.

Peu de temps après, les sociétés APRR et AREA ont aussi annoncé une remise de 25% pour les utilisateurs de chèques-vacances. Pour bien comprendre avec des chiffres : si l'on crédite notre badge de télépéage de 100 euros, on disposera finalement d’un crédit de 125 euros. La réduction est valable jusqu’au 31 août prochain.

Prêt pour le grand départ ?