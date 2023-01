Auxerre : 320 vélos à assistance électrique disponibles d’ici l’été

« L’objectif c’est d’inciter les habitants à utiliser un autre mode de déplacement que la voiture », explique Crescent Marault. Le maire d’Auxerre et président de l’Agglomération annonce la mise à disposition de 320 vélos à assistance électrique sur le territoire au mois de juin. 240 seront louables pour une longue durée (entre six mois et un an).

Au total, 42 stations avec borne de recharge seront installées, avec « a minima une station par commune », détaille l’édile. Si le nombre est fixé, leur emplacement ne l’est pas tout à fait. « On est dans une approche multimodale », ajoute Crescent Marault. L’offre doit séduire les travailleurs, les étudiants mais aussi les touristes de passage sur le territoire. Le prix en revanche n’est pas encore déterminé. « Il ne faut pas que ce soit dissuasif mais on est pas du tout dans une logique de rentabilité ».

Pourquoi avoir fait le choix de vélos à assistance électrique. Selon le maire d’Auxerre, « l’aide directe à l’achat des vélos paraissait trop ciblée, là on offre une possibilité à l’ensemble des habitants ». Autre raison, le relief. « C’est un des facteurs négatifs, un vélo classique ça limitait l’accès à la population ».

Qu’en-est-il des pistes cyclables ? « Si on veut amener les gens à faire du vélo, il faut qu’ils se sentent en sécurité et ça passe par le développement de voies dédiées », affirme Crecsent Marault. Plusieurs projets d’aménagement sont en cours, entre Coulanges et Vincelles, à Appoigny et Monéteau notamment. « On a déjà sécurisé le cheminement entre le campus et la ville », explique le maire d’Auxerre ajoutant qu’il est nécessaire de développer le maillage sur l’agglomération et de « l’interconnecter aux schémas régional et départemental, puisque qu’il y a la véloroute qui passe dans Auxerre ».