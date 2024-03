La fonte des glaces va-t-elle provoquer une panne mondiale ?

Après le passage à l’an 2000, le monde va-t-il connaître de nouvelles suppositions de black out dans les prochaines années ? Pas impossible si l’on en croit certains scientifiques, qui affirment dans une étude révélée dans le magasine Nature, ce mercredi 27 mars, que la rotation de la Terre est en train de s’accélérer. En cause : la fonte des glaces, qui provoque, comme on le sait déjà, la montée des eaux, et donc une répartition de la masse qui évolue.

Le soucis, c’est que cette évolution est beaucoup plus importante que ce que l’on pouvait s’imaginer. La fonte des glaces envoyant des quantités énormes d’eau vers l’équateur, la Terre tourne de plus en plus vite, et pas sensiblement. Elle accélère beaucoup.

Une seconde de moins en 2029

La conséquence est la suivante : notre calcul du temps, basé sur la rotation de la Terre sur elle-même, en est perturbé. Au XXe siècle, les scientifiques avaient déjà créé les horloges atomiques pour compenser la vitesse réelle de notre planète, qui met un peu plus de 365 jours pour tourner sur elle-même. C’est par ailleurs la raison pour laquelle, tous les quatre ans, un « 29 février » apparaît.

Sauf qu’avec l’accélération de la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même, ce n’est pas un ajoute qu’il faut prévoir… mais plutôt un retranchement ! C’est-à-dire que, selon les prévisions, il faudra soustraire une seconde au temps universel d’ici 2029. Un casse-tête pour les personnes en charge des systèmes informatiques, dans un monde ultra-connecté, qui pourrait, potentiellement, provoquer des pannes.