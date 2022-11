Bad buzz. KFC fait par erreur la promotion d’un évènement organisé par les nazis en 1938

KFC est en pleine tourmente. Ce mercredi 9 novembre 2022, le géant américain du poulet frit a envoyé un message aux utilisateurs de son application en Allemagne. Une notification qui a immédiatement provoqué une pluie de critiques. "Journée de commémoration de la nuit du pogrom du Reich – Offre-toi plus de Cheese tendre avec du poulet croustillant", pouvait-on ainsi lire sur le message en question qui évoquait la Nuit de cristal organisée par les nazis en 1938.

Comme le rappelle l'AFP, "la 'Nuit de cristal' est un vaste pogrom commis dans l'Allemagne nazie contre les Juifs, dans la nuit du 8 au 9 novembre 1938. Des centaines de synagogues et lieux de culte avaient alors été incendiés et des milliers de magasins tenus par des Juifs saccagés par les SA et SS nazis. Une centaine de juifs avaient été tués".

"Une erreur"

Très vite, la chaîne de restaurant a compris son erreur et a renvoyé un nouveau message à ses clients. "Suite à une erreur dans notre système, nous avons envoyé un message incorrect et inapproprié via notre application", a expliqué KFC. "Nous sommes désolés, nous allons immédiatement revoir nos procédures internes afin que cela ne se reproduise plus", a assuré l'enseigne.