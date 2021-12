Il n’a pas pu s’empêcher de répondre au « bat signal ». Michael Keaton rejoint le casting de Batgirl, le prochain film de la plateforme HBO Max par le studio Warner Bros en partenariat avec DC Comics. D’après les informations du très sérieux média américain The Hollywood Reporter, l’acteur de 70 devrait y reprendre le rôle de Bruce Wayne, alias Batman. Un personnage qu’il connaît très bien puisqu’il a déjà enfilé le costume du Chevalier Noir en 1989 dans Batman et en 1992 dans Batman Returns. De plus, c’est un personnage qu’il incarnera aussi dans le film The Flash attendu au cinéma en 2022.

Dans Batgirl, Michael Keaton donnera la réplique à Leslie Grace qui incarnera l’héroïne du film, à savoir Barbara Gordon, la fille du fameux commissaire Jim Gordon (J.K Simmons), allié de Batman à Gotham City.

Avec un scénario écrit par Christina Hodson et une réalisation confiée à Adil El Arbi et Bilall Fallah, le film est déjà en production et le tournage a même démarré à Londres, il y a quelques jours, pour une sortie en streaming sur HBO Max prévue entre fin 2022 et 2023.