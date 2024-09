"Beetlejuice Beetlejuice", "Silex and the City" : l'actu ciné de la semaine du 11 septembre

"Silex and the City" et "Beetlejuice Beetlejuice", au cinéma à partir du 11 septembre.

En plus des acteurs et de la réalisation, les nostalgiques du premier opus ne seront pas dépaysés, puisque Burton a tenu à conserver les mêmes effets spéciaux très "carton-pâte", avec le moins d’images de synthèse et le plus de délires possibles...

Il faut maintenant que ça plaise aussi à la nouvelle génération.

Egalement au cinéma cette semaine...

Sinon cette semaine, si vous avez aimé la BD et la série Silex and the City, sa version longue sort au cinéma.

On suit les aventures de la famille préhistorique Dotcom et notamment du père, Blog, et de sa fille, Web, qui après un voyage dans le futur, rapportent une clé coudée Ikea et provoque bien malgré eux, l’évolution de l’espèce.