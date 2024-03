Beyoncé dévoile le nom de son nouvel album !

Un album qu’elle avait annoncé lors d’une publicité diffusée au Super Bowl et qui s’intitule Cowboy Carter. C’est l’Acte II de son projet Renaissance, un projet qu’elle a réalisé en trois parties pendant les années Covid, l’Acte I était sorti il y deux ans.

Son nouvel album, dont on a déjà découvert deux chansons : Texas Hold’em et 16 Carriages, sortira le 29 mars ! Un album aux sonorités country pour Queen B, qui lui permet d’ailleurs d’entrer dans l’histoire puisqu’elle est devenue la première femme noire à prendre la tête du classement country aux USA, qui est habituellement associé à l’Amérique blanche et conservatrice.