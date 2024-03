Les emballages plastiques à usage unique dans les restaurants, c’est bientôt terminé ! D’ici 2030, pour être précis, après l’accord entre eurodéputés et États membres passé la semaine dernière.

Pour rappeler un peu le contexte, il s’agit d’un texte-clé : le Pacte vert, avec un objectif fort, celui de réduire d’abord de 5% le volume de déchets d’emballages dans l'Union Européenne dans 6 ans, puis ce sera 10% dans 11 ans, et 15% dans 16 ans.

Dans les fast-food par exemple, les dosettes de ketchup et de mayonnaise, ou encore les emballages pour nos aliments et nos boissons qu’on prend sur place seront interdits.

Et au-delà des restaurants, les flacons miniatures de shampooing dans les hôtels ou même les emballages plastiques des fruits et légumes non transformés seront aussi proscrits. Petite exception : les emballages en papier et en cartons vont rester autorisés.

Aujourd’hui, il faut savoir que même si certaines choses ont bougé, comme l’interdiction des sacs lorsque l'on fait nos courses, le volume de plastique continue de grossir d’année en année. Un chiffre, pour bien saisir. pour l'ampleur du phénomène, un peu moins de 7 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produits depuis 2015 sur la planète.