Bientôt une manufacture collaborative dans le Morvan

Make Ici a commencé en 2012 en région parisienne. Depuis le concept a essaimé un peu partout en France : Marseille, Wasquehal, Nantes, à Tours prochainement… Mais aussi en plein cœur du Morvan à Lormes en fin d’année.

Ces tiers lieux ont pour objectif de « relancer des quartiers productifs, réimplantent des pratiques qui permettent à tous, habitants, artisans, designers, artistes, entrepreneurs et collectivités de produire à nouveau localement et d’innover ». Nicolas Bard est le cofondateur de Make Ici.

Vibration : comment vous présenteriez Make ICI ?

Nicolas Bard : on propose l'accès à des ateliers, équipés de machines, de salles de réunion, on a aussi des formations et un réseau d'apporteurs d'affaires qui trouvent des projets de fabrication. On considère que les artisans sont l'archétype de l'entrepreneur. Ils travaillent en France avec des savoir-faire français au plus près des lieux de production. Les savoir-faire français sont recherchés et reconnus dans le monde entier et donc nous on s'est dit qu'il faut les aider à se développer, à se lancer, à s'incuber, à créer des PME. Et donc pour ça, ils ont besoin de lieux et d'un écosystème pour le faire.

Vibration : et bientôt une manufacture va voir le jour dans la Nièvre.

NB : On va créer notre première version rurale de notre concept. Ça va être un lieu de 650 mètres carrés dans lequel on va avoir retrouver des ateliers équipés de machines pour le travail du bois, de la terre du numérique, des salles de réunion et des espaces d'hébergement, donc chambres, cuisines partagées. Ici, Morvan a trois rôles. Le premier, c'est un lieu de résidence, permettre à notre communauté, à nous d'artisans, de résidents, de partenaires, de directeurs de l'innovation, d'entrepreneurs et autres de pouvoir venir pour pouvoir créer, fabriquer, prototyper dans un milieu plus fait pour ça.

Vibration : le Morvan, c’est notamment la sylviculture. Ce sera au cœur de votre projet ?

NB : Oui. Pour nous, une grosse partie de notre activité dépend de la venue de la matière, le bois. Et donc, ils seront au cœur pour venir travailler et apprendre les techniques. Travailler au bois, la silviculture, la transformation de la matière. Par exemple, un archi comprendra comment fabriquer une poutre par exemple. Le deuxième rôle c'est d'être une porte pour les artisans ou l'écosystème du Morvan, une porte vers un écosystème national en fait qui peut leur apporter des affaires, qui peut leur apporter des projets. Et le troisième c'est d'amener, de participer au développement économique de la ville et du Morvan.

Vibration : le projet doit ouvrir ses portes en fin d’année ?

NB : Les travaux de réhabilitation et d’aménagement intérieur seront terminés en octobre. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de retard. C'est un projet qui a mis 6 ans à se lancer mais du coup-là, une fois que tous les travaux ont démarré, tout roule.