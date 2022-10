Bière Pong au Mans : « La convivialité et le sport »

64 équipes de deux joueurs réparties sur 16 poules. Voilà pour les chiffres liés au tournoi de Bière Pong organisé au Mans le 26 octobre. « Les matchs durent 10 minutes maximum s’il n’y a pas de victoires avant. On place 10 gobelets en pyramide, il faut mettre la balle à l’intérieur pour qu’ils soient retirés. Les premiers qui ont visé tous les gobelets remportent le match. Et il y a un arbitre pour deux tables », explique Julien Denis, gérant de la société Nightfall, organisatrice de l’évènement.

"Il n’y a aucune obligation de boire la bière"

Les premières équipes de chaque poule filent ensuite en 16e de finale pour des matchs à élimination directe, et la finale de la compétition doit démarrer aux alentours de minuit. Mais avec de l’alcool dans de nombreux verres, le risque de voir la soirée dégénérer est-il à prendre en compte ? Pas du tout, selon l’organisateur : « il n’y a aucune obligation de boire la bière. De plus ce sont seulement 5 à 7 centilitres dans chaque gobelet, ce qui est très faible. Il y a uniquement des majeurs qui connaissent leur limite. Enfin le staff et les arbitres sont là pour vérifier. » D’ailleurs, « la convivialité et le sport » sont les maîtres-mots de la soirée.

Justement, à l’avenir, grâce à cet événement, Julien Denis voit plus grand pour cette discipline : « on veut monter une fédération de bière-pong avec des ligues officielles, comme du handball, du badminton ou autres. Il faut voir la faisabilité et les aspects légaux, mais des fédérations existent déjà aux États-Unis et ça ne pose aucun problème. »

Les gagnants du tournoi pourront participer à la grande finale qui se déroulera à Angers pour un week-end tout frais payé. Le duo qui en sortira victorieux pourra gagner un voyage à Ibiza ou Rio de Janeiro. Pour rappel, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.