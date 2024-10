Big Flo et Oli ont sorti un mini-documentaire !

« Un souvenir de tout ça » plonge le spectateur en coulisses de cette incroyable tournée des stades. Ils étaient à la LDLC Arena de Lyon, au Stade Pierre Mauroy de Lille et au Stadium de Toulouse, rempli 2 fois ; 4 dates incroyables pour les frères toulousains, qui en rêvaient sûrement déjà tout petits.

Réalisé par Jérémie Levypon, le documentaire débute par un tatouage… Oli qui se fait tatouer sur le bras, dans les loges, un Stadium, en référence à celui de Toulouse. Car ces concerts au Stadium de Toulouse représentent tout le chemin parcouru. « L’histoire de ces stades c’est surtout l’histoire d’une tournée qui a démarré en 2022. On a commencé par les petites salles », explique Oli.

Une tournée marquée par des chiffres dont les deux frères peuvent fiers ! Plus de 500 000 billets vendus, 88 dates en salle, 70 festivals, et les quatre dates de stades sold out !

Pendant 42 minutes précisément, les deux rappeurs reviennent sur la création de cette tournée des stades, de leur rêve, avec des étoiles dans les yeux ! « Le moi de 12-13 ans il me voit là, il pleure. Il court partout de joie, il s’évanouit total ! », raconte Big Flo. Le documentaire parle de rêve, mais aussi d’ambition et de fierté, le tout sur les belles images de Jérémie Levypon. On ne vous en dit pas plus… et on vous laisse regarder.