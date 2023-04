Ils sont de retour depuis près d’un an avec leur dernier album « les autres c’est nous ». Bigflo et Oli reviennent fort avec une tournée qui cartonne et un job de coach cette année dans The Voice.

Justement, on leur a demandé comment se passait l’expérience. Ils nous ont confié que c’était mieux que ce qu’ils imaginaient. Notamment en termes de liberté de parole. Pour Oli, ça reste une vraie émission de musique pure.

La question de la santé mentale

Avant de revenir très fort avec leur dernier album, Bigflo et Oli ont fait une pause médiatique de deux ans. Bigflo notamment s’était épanché sur un burn-out de son côté et un besoin de prendre du recul. Et il ne semble pas le seul artiste dans ce cas. Stromae vient récemment d’annuler plusieurs dates de concert. La Zarra semble éprouver par les préparatifs de l’Eurovision.

Mais Bigflo et Oli nous l’ont certifié ; ils vont bien, ils vont même mieux qu’avant. Pour Bigflo, ça a passé par l’apprentissage de la méditation, de couper aussi des réseaux et d’arrêter d’être toujours dans la surenchère de concerts et de prestation.

La réforme des retraites

Le showcase privé qu’ils ont assuré ce mercredi soir devait à l’origine avoir lieu en février. Mais il a été reporté à plusieurs reprises car ça coïncidait avec des jours de mobilisation contre la réforme des retraites. Si certains artistes se sont positionnés publiquement sur la question, pour Bigflo et Oli ce n’est pas forcément leur rôle. Pour autant, ils restent attentifs et sensibles au climat social et ils regardent ça avec leur regard de citoyen.