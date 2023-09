La biscuiterie artisanale de Maslives (Loir-et-Cher) a en effet écrit une nouvelle page de son Histoire, en déménageant dans un tout nouveau site de production. Installée à 40m de l’ancienne usine, l’entreprise est passé d’un bâtiment de 1000 m2 à plus de 3000 m2. Surtout, 2 millions d’euros ont été investis pour se doter de matériels innovants, et réduire les problématiques de pénibilités pour les salariés.

Ce nouvel espace permet également d’accueillir des visiteurs ! De passage dans la boutique, les clients peuvent voir la production en temps réel ! « Rien que la boutique, c’est déjà un spectacle », se réjouit Jonathan Chigot, directeur général de la biscuiterie.

Développer l’export

Avec ce nouvel outil plus performant, les dirigeants comptent développer l’entreprise, en se tournant notamment vers l’export. « On fait aujourd’hui quasiment zéro export, nous explique le directeur. On a stagné pendant quelques années parce que l’outil de production ne pouvait plus fournir (…) On fabriquait 240 tonnes de biscuits à l’année, sur le site de Maslives avec l’ancienne usine. Là, notre nouvel atelier de production est capable de sortir 500 tonnes, donc il faut qu’on arrive à nos 500 tonnes de production d’ici 5 ans. »

En parallèle, la Biscuiterie de Chambord compte bien ouvrir encore quelques magasins supplémentaires dans la région Centre, voire même ailleurs en France, et ainsi élargir sa communication.

Des recrutements

Pour mener à bien ces projets, la biscuiterie artisanale entend bien renforcer ses équipes. Cinq personnes ont déjà été recrutées depuis le mois d’avril, et d’autres sont à venir. « On a un prévisionnel de recruter encore 10 à 15 personnes sur les trois prochaines années, que ce soit sur la partie production, conditionnement, administrative, export ou commerciale… (…) On peut déjà postuler en adressant un mail via le site internet de la biscuiterie de Chambord ».

Des nouveautés

En attendant, l’entreprise se concentre sur des nouveaux produits qui seront commercialisés prochainement. Et notamment, « des pâtes levées type madeleines, nous avoue à demi-mot le directeur général. On a plein de choses dans les tuyaux, mais vous le découvrirez au fur et à mesure… je garde encore un peu le secret ». Quatre nouveaux produits devraient voir le jour durant les fêtes de fin d’année, dont une boite d’assortiments décorées.