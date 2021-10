Mauvaise nouvelle pour les fans de Marvel et Indiana Jones. Disney change ses plans. Le studio vient d’annoncer le report de plusieurs superproductions. Le tant attendu Doctor Strange in the Multiverse of Madness passe du 25 mars au 6 mai 2022. Conséquence : le quatrième volet des aventures de Thor intitulé Love and Thunder est repoussé au 8 juillet 2022. Le film Black Panther : Wankanda Forever voit sa date de sortie repoussée de quatre mois : au lieu du 8 juillet, il sortira le 11 novembre 2022 au cinéma.

2023, GROSSE ANNÉE POUR DISNEY

Rendez-vous en février 2023 pour le film The Marvels, ce qui décale la sortie d'Ant-Man and the Wasp : Quantumania au mois de juillet 2023. L’attente sera toute aussi longue pour découvrir le nouveau Indiana Jones puisque le film, initialement prévu au cinéma en juillet prochain verra finalement le jour le 30 juin 2023. Seuls Les Gardiens de la Galaxie échappent aux modifications de Disney.

« SHANG-CHI » À L’ORIGINE DE CES MODIFICATIONS

Selon nos confrères américains du site spécialisé Variety, ce changement de calendrier intervient après le succès de Shang-Chi et la légende des dix anneaux au box-office de l’ère post-pandémie de Covid-19. De plus, plusieurs productions ont été retardées depuis la reprise, notamment Black Panther toujours en tournage à Atlanta, mais aussi Indiana Jones, après une blessure d’Harrison Ford lors d’une cascade. Tout imprévu provoque ainsi un « effet domino » sur des dizaines de dates de sortie de la franchise... Soyons patients !