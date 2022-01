Blois : Christophe Hay lance les recrutements pour « Fleur de Loire »

C’est le projet d’une vie pour le chef étoilé loir-et-chérien Christophe Hay. Le 13 juin 2022, jour de son 45èmeanniversaire, il ouvrira Fleur de Loire, un complexe hôtelier regroupant deux restaurants dont un gastronomique, un spa Sisley, un kiosque à pâtisseries, et bien sûr, un hôtel de 44 chambres.

80 personnes travailleront sur le site, dont les 35 personnes qui œuvrent déjà actuellement aux côtés du chef, à La Maison d’à Côté à Montlivault. Une quarantaine de postes restent encore à pourvoir, pour la partie restauration, pâtisserie, boulangerie, pour la partie réception, l’hôtel et le spa.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer, dès ce vendredi 7 janvier, leur candidature (CV + lettre de motivation) à direction@fleurdeloire.com.

Nouveau parrain des Restos du Cœur

Dans son équipe, Christophe Hay pourra compter sur deux jardiniers, rencontrés dans le cadre de l’opération Les Jardins du Cœur. Portée par Les Restos du Cœur et soutenue par le Loir-et-Chérien, elle vise à réinsérer dans la société des personnes à la rue.

« Ça me permet de continuer ce lien », explique Christophe Hay, tout juste nommé parrain des Restos du Cœur du Loir-et-Cher. « Quand je me suis installé à Montlivault et que j’ai accédé aux étoiles Michelin (…) je me suis dit que c’était le moment pour moi de m’investir pour cette association qui m’a toujours tenu à cœur ».

Le 28 décembre dernier, le chef doublement étoilé a distribué des repas de Noël sur les bords de Loire, à Blois. Une opération reconduite tous les ans, et qui a débuté en 2014. « On a démarré en 2014 avec 50 repas, on est aujourd’hui à 80 repas, donc sur la ville de Blois ça commence à être important ».