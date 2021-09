Blois : l’hôtel-restaurant du chef étoilé Christophe Hay ouvrira le 13 juin 2022

Après avoir décroché deux étoiles au Michelin et avoir été sacré « cuisinier de l’année » en 2020 par le Gault et Millau le chef Christophe Hay ajoute une nouvelle récompense à son palmarès. Le restaurant « La maison d’à côté » à Montlivault (Loir-et-Cher) vient d’être désigné deuxième meilleur restaurant gastronomique du monde par TripAdvisor.

Une récompense décernée grâce aux votes et commentaires des internautes, ce qui a particulièrement ému le chef étoilé. « C’est hyper important pour nous (…) Cet esprit de bienveillance, on voit qu’il a payé (…) pour moi c’est une grande fierté ».

Cette nouvelle distinction pourrait alors séduire de nouveaux clients, qui n’auraient pas encore osé pousser la porte de la Maison d’à côté. Mais ils devront prendre leur mal en patience. Le restaurant affiche complet pour ces prochains jours. « On est complet le midi, on passe une petite heure à prendre l’air, et on est de nouveau complet le soir, nous explique Christophe Hay. On a été bloqué pendant 7 mois, les gens ont envie de se faire plaisir et aller au restaurant ».

Déménagement en 2022

Une belle récompense qui permet surtout au chef étoilé Christophe Hay de se projeter sereinement sur son nouveau challenge. En 2022, « La Maison d’à côté » va déménager à Blois, et va changer de nom. Ce nouveau projet, intitulé « Fleur de Loire » réunira un nouveau restaurant gastronomique, une brasserie, un kiosque à pâtisserie, un hôtel 5 étoiles et un spa.

« C’est pour moi l’opportunité de ma vie. Être dans des petits villages parfois ça dérange. On voit bien, en termes de parking aujourd’hui, que ça devient compliqué. Mais je vous le promets que ce lieu va rester un lieu convivial, agréable et je vais tout faire pour que ce lieu reste une maison ».

Rendez-vous donc le 13 juin 2022 pour découvrir « Fleur de Loire » ; une date symbolique pour le chef étoilé puisque ce sera son anniversaire. Il fêtera alors ses 45 ans !