Blois : le plan blanc déclenché à l’hôpital Simone Veil

Le centre hospitalier Simone Veil de Blois a annoncé mardi soir déclencher le plan blanc. Dans un communiqué, l’établissement justifie sa décision par « une hausse rapide des hospitalisations aux urgences liées à la Covid 19 et du niveau de contagiosité du virus ». Le plan blanc a pour conséquence la déprogrammation de certaines opérations non urgentes et des renforts en personnel dans les unités Covid. D’ailleurs une nouvelle unité de soins consacrée a ouvert hier soir en plus de l’unité des urgences

Au total, ce sont 16 lits d’hospitalisations conventionnelles qui sont ouverts auxquels s’ajoutent les six lits du service de réanimation et de soins critiques.

Enfin, l’hôpital rappelle que les visites sont limitées à une heure par patient et par jour.