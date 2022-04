Blois : participez au budget participatif de la ville

Blois, comme de nombreuses collectivités, a son propre budget participatif depuis 2019. Objectif, faire participer les habitants à l’aménagement de leur cadre de vie. Depuis 2020, la mairie consacre plus de 250 000 euros pour la réalisation des projets lauréats. Neufs ont été retenus l’an passé, comme l’aménagement d’un espace vélo, des jeux pour enfants et un parcours santé au port de la Creusille, ou encore la végétalisation d’une façade en centre-ville pour lutter contre l’excès de béton et créer des îlots de fraicheur. Parmi les projets déjà réalisés, notons le skate parc installé place Moser.

Les habitants invités à voter

La municipalité précise qu’ils doivent répondre à certains critères : « être conforme à l’intérêt général, aux champs de compétences de la Ville, impliquer des dépenses d’investissement, être en lien avec la culture, le patrimoine, l’éducation, la jeunesse, l’environnement, la sécurité, la mobilité ». Chaque porteur de projet ne peut en proposer qu’un seul chaque année, et doivent désormais le défendre pour « inciter les Blésois à voter pour eux ». Le vote est en effet ouvert à toutes les personnes de plus de 15 ans (en ligne ou physiquement, un bureau sera installé dans chaque quartier).

Vous avez jusqu’au 31 mai pour déposer votre dossier pour le budget participatif. La campagne et le vote se tiendront du 15 septembre au 15 octobre avant la présentation des projets lauréats en novembre/décembre.