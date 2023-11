Blois : zoom sur la 40ème édition du festival BD BOUM !

La bande dessinée est à l’honneur cette année encore à Blois, à travers le festival BD Boum. Amateurs du genre et grand public sont attendus jusqu’à dimanche, à la Halle aux grains pour le salon du livre, mais aussi dans plusieurs lieux de la ville pour des rencontres, des expositions et des spectacles.

Le rendez-vous séduit de plus en plus de monde, et surtout, un public très large. « Chaque année, on a de plus en plus d’auteurs, précise l’organisateur Bruno Genini. On est de plus en plus sollicités (…) On a de plus en plus de rencontres. Et chaque année, on a une douzaine d’expositions, avec des œuvres originales ».

Cette année, le festival met à l’honneur Joost Swarte, un « grand auteur néerlandais, pas forcément hyper connu du grand public mais qui est une référence dans le milieu de la bande dessinée, et de l’illustration. Il fait régulièrement la Une du New Yorker, un journal prestigieux ». À noter que la BD néerlandaise dans son ensemble sera mise à l’honneur, en parallèle du travail de Joost Swarte, grâce à un partenariat avec l’ambassade.

Et pour avoir un avant-goût du travail de l’auteur néerlandais, rendez-vous devant l’escalier Denis Papin à Blois, qui revêt son illustration « Tussen de ruggen ».`

Les lieux du festival

- Ecoles du département du 6 au 16 novembre dans le cadre de BOUM en classe

- Halle aux grains : salon du livre avec les auteurs et les expositions

- Chapiteau : salon du livre avec les auteurs et autrices

- Maison de la bd : expositions et ateliers

- Hémicycle de la Halle aux grains : spectacles

- Bibliothèque Abbé-Grégoire : expositions et ateliers

- Auditorium Samuel-Paty, bibliothèque Abbé-Grégoire : spectacles, projections et rencontres - Château de Blois : inauguration du festival, projection des 40 affiches

- Cinéma les Lobis : projections et rencontres, remise des prix

- Hôtel de Ville : exposition et vernissage

- ETIC : journée pédagogique

- Conseil Départemental : journée professionnelle

- INSPÉ : journée pédagogique

- La fabrique : journée pédagogique

- Chato’do : concert

- ALCV salle Dupré : concert