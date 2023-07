"Boat jumping", "Momo Challenge", "La cicatrice" : qu'est-ce-que ces défis très dangereux qui font fureur sur TikTok ?

"La Cicatrice", le "Momo Challenge"... Ces défis d'adolescents, lancés sur TikTok, n'ont malheureusement rien d'amusant. Et pour cause, des milliers de jeunes internautes risquent chaque jour leur vie en s'essayant à ces défis stupides qui génèrent un nombre phénoménal de vues sur la plateforme chinoise. Après le "Choking Challenge" qui consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible et le "Tranquilizer Challenge" dont le principe est de consommer du clonazépam (un anxiolytique) puis de tenter de résister à ses effets, le dernier défi en date est le "Boat Jumping".

Au moins quatre personnes tuées

Le principe ? Monter dans un bateau à grande vitesse, et sauter de l'appareil en faisant un salto, comme l'explique Jim Dennis, capitaine de la brigade de sauvetage de Childersburg, ville de 5 000 habitants en Alabama, auprès de la chaîne américaine WBMA. Il a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme constatant que des "noyades auraient pu être interrompues".

Ce défi totalement inconscient a déjà causé la mort d'au moins quatre personnes lors des six derniers mois dans l'État de l'Alabama. Parmi les victimes, un père de famille décédé sous les yeux de sa femme et de ses enfants, en février dernier. "Malheureusement, sa femme a enregistré sa mort", a déploré le capitaine de la brigade de sauvetage. "Je pense que les gens, s'ils sont filmés, sont plus enclins à faire quelque chose de stupide parce qu'ils veulent se montrer devant leurs amis sur les réseaux sociaux. C'est une très grande préoccupation, car nous avons vu ce modèle émerger au cours des deux dernières années, mais c'est quelque chose qui doit disparaître et ne plus revenir", a-t-il ajouté.

Pire encore, certains défis incitent parfois au suicide. Le "Labello Challenge" par exemple, consiste à se filmer en train de découper son baume à lèvres en morceaux dès que l'on est contrarié. Seulement voilà : lorsque le tube est terminé, l'internaute doit… se scarifier ou mettre fin à ses jours. De son côté, le "Cicatrice Challenge" pousse les intéressés à se pincer fortement la joue avec les doigts avant d'effectuer une torsion pour faire naître... une cicatrice rougeâtre. Des centaines de vidéos "tutos" expliquent comment on doit procéder pour se faire du mal.

TikTok sort du silence

Face à cette triste réalité, le réseau social chinois a récemment publié un rapport sur l'impact de ces défis très dangereux. Comme le relais le site 20 Minutes , l'application affirme que 48 % des adolescents interrogés ont présenté que les défis élevés qu'ils ont récemment exposés sont "amusants" et "légers". Pour 32 % des jeunes, si ces défis présentent des "risques", ils se sentent tout de même en sécurité. Selon l'étude, 17 % estiment qu'ils sont risqués et dangereux, dont 3 % les trouvent "très dangereux".

31 % des jeunes sondés avouent que les défis liés à la mort, au suicide ou à l'automutilation ont "un impact négatif" sur eux tandis que 63 % d'entre eux affirment qu'ils ont impacté leur santé mentale. Quoiqu'il en soit, aucune vidéo ne mérite que l'on mette sa vie en danger. Même pour des millions de vues à la clé.