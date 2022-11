Bon plan : voici l'astuce pour obtenir une réduction de 20% sur l'achat de votre parfum !

Alors que les fêtes d'années approchent à grands pas, nombreux sont les Français en quête de bons plans pour dénicher les premiers cadeaux à glisser sous le sapin. Ce n'est pas une surprise, le parfum s'impose souvent comme un cadeau beauté qui fait plaisir. Et si vous faisiez des économies en offrant une fragrance ? Comme le rappelle Le Parisien, rapporter des flacons de parfum vides dans plusieurs grandes enseignes vous permettra d'obtenir une belle réduction sur l'achat de vos futurs parfums.

Recyclez et économisez !

Chez Sephora par exemple, "lors de la remise d’un flacon de parfum vide (hors miniature ou échantillon), un bon d’achat de -20 % sur l’achat d'un prochain coffret parfum" est offert aux clients, écrit le magasin. Même son de cloche chez Nocibé qui promet d'offrir une réduction de 20% sur l'achat d'un nouveau parfum à tout client qui rapporte un flacon vide. De son côté, Marionnaud n'est pas en reste. "Nous avons des points de collecte dans nos magasins. Et pour inciter nos clients à nous rapporter ces produits en verre ou en plastique, nous leur proposons une réduction de 20 % à valoir sur leurs achats ainsi que 25 points fidélité supplémentaires sur leur carte", explique Gabriele Pellegrini, directeur marketing de la chaîne de parfumerie, au Parisien.

Si ces offres ne sont généralement pas valables sur les produits soldés et non cumulables avec d’autres remises ou promotion, elles permettent néanmoins d'encourager le recyclage. "Depuis le lancement de cette démarche, en 2016, l’enseigne a récupéré plus de 500 tonnes de produits en plastique et en verre. Et tous les ans, cela augmente", précise Gabriele Pellegrini. "Concernant le recyclage du verre blanc, le verrier, après avoir trié le verre, l’incorpore dans sa production. Cette démarche permet d’économiser de l’énergie et surtout du sable qui devient très rare. Quant au carton, côté recyclage, il repart en papeterie pour fabriquer des coffrets ou cartons d'emballage pour la cosmétique ou pour l’e-commerce. Enfin, pour tout ce qui est revalorisé en énergie, cette dernière est transmise via une turbine pour remettre de l’électricité au réseau, ou de la vapeur pour le chauffage urbain". De quoi faire plaisir à vos proches... et à la planète !