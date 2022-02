Bourges : bilan « mitigé » pour les soldes d’hiver

Vous avez peut-être fait de bonnes affaires ! Les soldes d’hiver se sont terminés ce mardi soir, dans le Cher comme presque partout en France. A Bourges, les commerçants tirent un bilan « mitigé » de ces quatre semaines de réductions. « Les indépendants s’en sont peut-être mieux sortis que les grandes enseignes », confie Stéphane Jacquet, le président de l’office de commerce et d’artisanat. « Il y avait très peu de monde en ville en semaine, les restaurateurs l’ont également ressenti. » La faute en partie au contexte sanitaire, avec « beaucoup de gens en télétravail ou covidés », explique Stéphane Jacquet.

Le contexte sanitaire est toutefois loin d’être le seul responsable. Depuis quelques années maintenant, les soldes ne suscitent plus le même engouement, estiment les commerçants. « On le constate depuis 5 ou 6 ans. Avant, on avait des gens qui posaient un jour de congés pour faire les soldes, mais ça c’est terminé », explique le président de l’OCAB. « Il y a beaucoup trop de promotions tout au long de l’année, pour faire croire aux clients qu’ils vont faire de super affaires au moment des soldes. Je pense qu’on s’est un peu tiré une balle dans le pied à proposer des promotions toute l’année. On est en train de diminuer l’intérêt des soldes. »

A noter que les commerçants berruyers prévoient de nombreuses animations en ville ce week-end, pour attirer les clients à l’occasion de la Saint-Valentin.